Бирмингем. Людмила Киченок вышла в парный полуфинал

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией вышли в полуфинал травяного турнира WTA в Бирмингеме в парном разряде.
В четвертьфинале Людмила и Макото в двух сетах обыграли третий сеяный французско-американский дуэт Эликсан Лечемия/Ингрид Нил. Матч продолжался чуть больше часа.
Парный разряд. Второй раунд
Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Эликсан Лечемия/Ингрид Нил (Франция/США) – 6:1, 6:3
На прошлой неделе Киченок и Ниномия выиграли турнир в Ноттингеме.
Источник — Sport.ua
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