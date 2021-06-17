Бирмингем. Людмила Киченок вышла в парный полуфинал

Украинка с Макото Ниномией – в двух шагах от завоевания очередного титула

  • 17.06.2021 15:32
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Бирмингем. Людмила Киченок вышла в парный полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией вышли в полуфинал травяного турнира WTA в Бирмингеме в парном разряде.

В четвертьфинале Людмила и Макото в двух сетах обыграли третий сеяный французско-американский дуэт Эликсан Лечемия/Ингрид Нил. Матч продолжался чуть больше часа.

Парный разряд. Второй раунд
Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Эликсан Лечемия/Ингрид Нил (Франция/США) – 6:1, 6:3

На прошлой неделе Киченок и Ниномия выиграли турнир в Ноттингеме.

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Источник — Sport.ua

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