Бирмингем. Людмила Киченок вышла в парный полуфинал

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией вышли в полуфинал травяного турнира WTA в Бирмингеме в парном разряде.

В четвертьфинале Людмила и Макото в двух сетах обыграли третий сеяный французско-американский дуэт Эликсан Лечемия/Ингрид Нил. Матч продолжался чуть больше часа.

Парный разряд. Второй раунд

Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Эликсан Лечемия/Ингрид Нил (Франция/США) – 6:1, 6:3

На прошлой неделе Киченок и Ниномия выиграли турнир в Ноттингеме.