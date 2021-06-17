Александр ДЕНИСОВ: «4 очка – гарантия выхода из группы»

Известный журналист – о перспективах сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2020

  • 17.06.2021 14:38
  • 2388 просмотров
  • 8 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «4 очка – гарантия выхода из группы»
© УАФ

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился ожиданиями от матча сборных Украины и Северной Македонии на Евро-2020.

«Вчера, во время разговора с Шевченко, совсем забылся Марлос. Оборону Северной Македонии, в отличии от Нидерландов, нужно взламывать. Я не верю в то, что мы сыграем в три центральных защитника. Перед матчем вопросов больше чем ответов. Выход из группы будет считаться выполненной задачей. 4 очка – гарантия выхода», - сказал Денисов.

Поединок Украина – Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 17.06.2021 15:46
    0
    Муґунот Уух, 17.06.2021 14:56
    вовсе не гарантия. чем это напомаженное думает?
    4 очка с большой вероятностью это минимум 3 место, а с 6 групп 4 третьих места проходят
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 17.06.2021 15:19
    +2
    нужно не забывать что разница забитых и пропущенных это не мало важно что может сыграть ключевой момент
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 15:03
    +5
    Vitalik_Medvid, 17.06.2021 15:00
    Враховуючи, що виходять 4 з 6 третіх команд, а ми програли Нідерландам мінімально, то Денисов абсолютно правий - 4 очки на 99% дадуть вихід з групи
    гарантовано - це коли 100%
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 17.06.2021 15:00
    -1
    Муґунот Уух, 17.06.2021 14:56
    вовсе не гарантия. чем это напомаженное думает?
    Враховуючи, що виходять 4 з 6 третіх команд, а ми програли Нідерландам мінімально, то Денисов абсолютно правий - 4 очки на 99% дадуть вихід з групи
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 14:56
    +3
    вовсе не гарантия. чем это напомаженное думает?
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    onco-clown
    online
      onco-clown, 17.06.2021 14:55
    +5
    Та хоть бы эти 4 очка еще набрать..
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 17.06.2021 14:55
    0
    Аби шева не був лошарою(при всій повазі) і взяв з собою більше одного лівого вінгера, то можна б було і 6 очок брати. Якщо й не 7. За то він взяв 9 центральних, половина з яких навіть на останні півтори хвилини не вийдуть на поле.
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    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 14:53
    +8
    4 очка - студия Великого Футбола!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 14:53
    +8
    4 очка - студия Великого Футбола!!!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 15:03
    +5
    Vitalik_Medvid, 17.06.2021 15:00
    Враховуючи, що виходять 4 з 6 третіх команд, а ми програли Нідерландам мінімально, то Денисов абсолютно правий - 4 очки на 99% дадуть вихід з групи
    гарантовано - це коли 100%
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 17.06.2021 14:55
    +5
    Та хоть бы эти 4 очка еще набрать..
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 14:56
    +3
    вовсе не гарантия. чем это напомаженное думает?
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 17.06.2021 15:19
    +2
    нужно не забывать что разница забитых и пропущенных это не мало важно что может сыграть ключевой момент
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 17.06.2021 15:46
    0
    Муґунот Уух, 17.06.2021 14:56
    вовсе не гарантия. чем это напомаженное думает?
    4 очка с большой вероятностью это минимум 3 место, а с 6 групп 4 третьих места проходят
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 17.06.2021 14:55
    0
    Аби шева не був лошарою(при всій повазі) і взяв з собою більше одного лівого вінгера, то можна б було і 6 очок брати. Якщо й не 7. За то він взяв 9 центральних, половина з яких навіть на останні півтори хвилини не вийдуть на поле.
    Ссылка
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