Александр ДЕНИСОВ: «4 очка – гарантия выхода из группы»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился ожиданиями от матча сборных Украины и Северной Македонии на Евро-2020.

«Вчера, во время разговора с Шевченко, совсем забылся Марлос. Оборону Северной Македонии, в отличии от Нидерландов, нужно взламывать. Я не верю в то, что мы сыграем в три центральных защитника. Перед матчем вопросов больше чем ответов. Выход из группы будет считаться выполненной задачей. 4 очка – гарантия выхода», - сказал Денисов.

Поединок Украина – Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.