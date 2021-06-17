Александр ДЕНИСОВ: «4 очка – гарантия выхода из группы»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился ожиданиями от матча сборных Украины и Северной Македонии на Евро-2020.
«Вчера, во время разговора с Шевченко, совсем забылся Марлос. Оборону Северной Македонии, в отличии от Нидерландов, нужно взламывать. Я не верю в то, что мы сыграем в три центральных защитника. Перед матчем вопросов больше чем ответов. Выход из группы будет считаться выполненной задачей. 4 очка – гарантия выхода», - сказал Денисов.
Поединок Украина – Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник — Футбол 1/2/3
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