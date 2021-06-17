В пятницу, 18 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Хорватии и Чехии.

Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Хорватия – Чехия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Хорватия – Чехия покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Чехия.