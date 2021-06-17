ФОТО. «Однажды я вернусь в Реал». Рамос расплакался во время прощания

Сегодня «Реал» и Серхио Рамос провели прощальную пресс-конференцию. Ранее клуб сообщил, что капитан и легенда клуба покидает команду в конце июня.
35-летний защитник и руководство не смогли договориться о контракте, однако сумели тепло попрощаться на пресс-конференции.
Рамос, выступавший за мадридцев с 2005 года, не сдержал слез и пообещал в свое время вернуться в клуб.
«Этот тяжелый момент все же наступил. Я вынужден попрощаться с «Реалом». Невозможно не быть эмоциональным. Хочу попрощаться с командой, с болельщиками, с нашим прекрасным стадионом».
«Но это не окончательное прощай. Потому что однажды я обязательную вернусь», - сказал Рамос.
В «Реале» игрок 5 раз выиграл чемпионат Испании, 4 кубка Лиги чемпионов, 2 Кубка Испании, 4 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 4 Клубных чемпионата мира.
Источник — Marca
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И просто яркая личность!
Спасибо тебе Серхио за всё!!!
И просто яркая личность!
Спасибо тебе Серхио за всё!!!
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