ФОТО. «Однажды я вернусь в Реал». Рамос расплакался во время прощания

Игрок покадает команду в качестве свободного агента

  • 17.06.2021 14:25
  • 4240 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. «Однажды я вернусь в Реал». Рамос расплакался во время прощания
© marca.com

Сегодня «Реал» и Серхио Рамос провели прощальную пресс-конференцию. Ранее клуб сообщил, что капитан и легенда клуба покидает команду в конце июня.

35-летний защитник и руководство не смогли договориться о контракте, однако сумели тепло попрощаться на пресс-конференции.

Рамос, выступавший за мадридцев с 2005 года, не сдержал слез и пообещал в свое время вернуться в клуб.

«Этот тяжелый момент все же наступил. Я вынужден попрощаться с «Реалом». Невозможно не быть эмоциональным. Хочу попрощаться с командой, с болельщиками, с нашим прекрасным стадионом».

«Но это не окончательное прощай. Потому что однажды я обязательную вернусь», - сказал Рамос.

В «Реале» игрок 5 раз выиграл чемпионат Испании, 4 кубка Лиги чемпионов, 2 Кубка Испании, 4 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 4 Клубных чемпионата мира.

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Источник — Marca

(9 голосов)

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Комментарии
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 17.06.2021 14:52
    -3
    Рамос - _уйло и подонок, после того как сломал Салаха в финале. После этого всячески желаю ему негараздов
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 14:46
    +2
    Не люблю Реал, не люблю Рамоса, но больше всего ненавижу Переса и жду-недожусь когда его вытурят, как он Рауля и Рамоса с Касильясом!!!
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 17.06.2021 14:30
    +8
    Великий игрок, великий капитан!
    И просто яркая личность!
    Спасибо тебе Серхио за всё!!!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 17.06.2021 14:30
    +7
    Легенда..
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 17.06.2021 14:30
    +8
    Великий игрок, великий капитан!
    И просто яркая личность!
    Спасибо тебе Серхио за всё!!!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 17.06.2021 14:30
    +7
    Легенда..
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 14:46
    +2
    Не люблю Реал, не люблю Рамоса, но больше всего ненавижу Переса и жду-недожусь когда его вытурят, как он Рауля и Рамоса с Касильясом!!!
    Ссылка
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