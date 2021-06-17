Разрешение получено. УЕФА допустил Зарю к Лиге Европы

«Заря» сообщила о том, что УЕФА после проверок клуба выдал аттестат на участие команды в еврокубках сезона 2021/22.

Команда Виктора Скрипника будет стартовать с плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

На днях «Заря» вышла из отпуска с тремя новичками. Состав команды усилили Максим Имереков, Сергей Булеца и Ахмед Алибеков.