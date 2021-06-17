Разрешение получено. УЕФА допустил Зарю к Лиге Европы

«Заря» сообщила о том, что УЕФА после проверок клуба выдал аттестат на участие команды в еврокубках сезона 2021/22.
Команда Виктора Скрипника будет стартовать с плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
На днях «Заря» вышла из отпуска с тремя новичками. Состав команды усилили Максим Имереков, Сергей Булеца и Ахмед Алибеков.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.