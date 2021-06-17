Россия сыграла на «ноль» впервые с Евро-2008

Обыграв финнов со счетом 1:0, сборная России прервала свою серию с пропущенными голами в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 9 матчей. Последний раз россияне оставались «сухими» 18 июня 2008 года, когда в третьем матче группового раунда нанесли поражение шведам - 2:0. Более продолжительную пропускную серию в истории Евро имела только Румыния.

Самые продолжительные серии с пропущенными голами в финальных турнирах ЧЕ

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 10 Румыния 14.06.1984 Испания 1:1 09.06.2008 Франция 0:0 9 Франция 16.06.2000 Чехия 2:1 09.06.2008 Румыния 0:0 9 Россия 21.06.2008 Нидерланды 3:1 16.06.2021 Финляндия 1:0 8 Испания 24.06.1984 Дания 1:1 22.06.1996 Англия 0:0 8 Турция 24.06.2000 Португалия 0:2 21.06.2016 Чехия 2:0 7* Югославия 08.06.1968 Италия 1:1 7 Германия 23.06.1996 Хорватия 2:1 18.06.2004 Латвия 0:0 7 Ирландия 15.06.1988 СССР 1:1 22.06.2016 Италия 1:0 7* Украина 11.06.2012 Швеция 2:1

* серия не закончена.