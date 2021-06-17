Россия сыграла на «ноль» впервые с Евро-2008

Серия россиян с пропущенными мячами составила 9 матчей

  • 17.06.2021 12:38
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Россия сыграла на «ноль» впервые с Евро-2008
© Getty Images/Global Images Ukraine

Обыграв финнов со счетом 1:0, сборная России прервала свою серию с пропущенными голами в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 9 матчей. Последний раз россияне оставались «сухими» 18 июня 2008 года, когда в третьем матче группового раунда нанесли поражение шведам - 2:0. Более продолжительную пропускную серию в истории Евро имела только Румыния.

Самые продолжительные серии с пропущенными голами в финальных турнирах ЧЕ

Серия

Сборная

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

10

Румыния

14.06.1984

Испания

1:1

09.06.2008

Франция

0:0

9

Франция

16.06.2000

Чехия

2:1

09.06.2008

Румыния

0:0

9

Россия

21.06.2008

Нидерланды

3:1

16.06.2021

Финляндия

1:0

8

Испания

24.06.1984

Дания

1:1

22.06.1996

Англия

0:0

8

Турция

24.06.2000

Португалия

0:2

21.06.2016

Чехия

2:0

7*

Югославия

08.06.1968

Италия

1:1

 

 

 

7

Германия

23.06.1996

Хорватия

2:1

18.06.2004

Латвия

0:0

7

Ирландия

15.06.1988

СССР

1:1

22.06.2016

Италия

1:0

7*

Украина

11.06.2012

Швеция

2:1

 

 

 

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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