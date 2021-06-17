Мирон МАРКЕВИЧ: «Ярмоленко и Яремчук находятся в отличной форме»

Специалист верит в успех сборной Украины

  • 17.06.2021 10:24
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Ярмоленко и Яремчук находятся в отличной форме»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился своими ожиданиями от поединка сборной Украины с Северной Македонией.

«Несмотря на довольно досадное поражение на старте от нидерландцев, наша сборная выглядела достойно, дав бой именитому оппоненту. И это вселяет надежду, что с северомакедонцами удастся добиться победного результата. 

Все же, класс у подопечных Андрея Шевченко повыше, да и лидеры - Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук находятся в отличной спортивной форме. 

Хочется верить, что при подготовке к сегодняшнему поединку были детально изучены не только сильные стороны и уязвимые места балканцев, но и проведена работа над ошибками, допущенными в матче с нидерландцами. К сожалению, все пропущенные мячи стали следствием индивидуальных ошибок наших ребят. Такое не должно повториться. Хотя поймал себя на мысли, что даже в случае сегодняшней виктории, судьба путевки в следующий раунд все равно решится в заключительном поединке - с австрийцами», - сказал Маркевич..

Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало матча в 16:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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