Мирон МАРКЕВИЧ: «Ярмоленко и Яремчук находятся в отличной форме»

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился своими ожиданиями от поединка сборной Украины с Северной Македонией.

«Несмотря на довольно досадное поражение на старте от нидерландцев, наша сборная выглядела достойно, дав бой именитому оппоненту. И это вселяет надежду, что с северомакедонцами удастся добиться победного результата.

Все же, класс у подопечных Андрея Шевченко повыше, да и лидеры - Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук находятся в отличной спортивной форме.

Хочется верить, что при подготовке к сегодняшнему поединку были детально изучены не только сильные стороны и уязвимые места балканцев, но и проведена работа над ошибками, допущенными в матче с нидерландцами. К сожалению, все пропущенные мячи стали следствием индивидуальных ошибок наших ребят. Такое не должно повториться. Хотя поймал себя на мысли, что даже в случае сегодняшней виктории, судьба путевки в следующий раунд все равно решится в заключительном поединке - с австрийцами», - сказал Маркевич..

Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало матча в 16:00.