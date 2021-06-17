Тренер Турции: «С Уэльсом поймали свой темп и имели много моментов»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал поражение от Уэльса (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

«Уэльс хорошо начал сегодняшний матч, но мы поймали свой темп и сбалансировали игру. У нас было много моментов, но мы не смогли сравнять счет.

Сборная Уэльса провела хороший матч. Они были эффективным со своим центрфорвардом и двумя вингерами. После этого результата у них есть хороший шанс на выход из группы», - сказал Гюнеш.