Тренер Турции: «С Уэльсом поймали свой темп и имели много моментов»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал поражение от Уэльса (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
«Уэльс хорошо начал сегодняшний матч, но мы поймали свой темп и сбалансировали игру. У нас было много моментов, но мы не смогли сравнять счет.
Сборная Уэльса провела хороший матч. Они были эффективным со своим центрфорвардом и двумя вингерами. После этого результата у них есть хороший шанс на выход из группы», - сказал Гюнеш.
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Источник — УЕФА
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