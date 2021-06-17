ПАНДЕВ: «С Украиной будет сложно, но мы должны сыграть открыто и на победу»

Ветеран Северной Македонии настраивается на матч

  • 17.06.2021 08:18
  • 1057 просмотров
  • 5 комментариев
ПАНДЕВ: «С Украиной будет сложно, но мы должны сыграть открыто и на победу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда сборной Северной Македонии Горан Пандев поделился мыслями о матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Украины.

«Украина впечатлила меня в матче против Нидерландов. Это очень сильная команда индивидуальностями. Шевченко отлично справляется со своей работой.

Знаем, что будет сложно, но будем бороться за хороший результат. Мы должны сыграть открыто и на победу, потому что нам нечего терять», - сказал Пандев.

Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало матча в 16:00.

Напомним, что на Евро-2020 Горан Пандев забил исторический мяч Северной Македонии.

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Источник — Sky Sports

(9 голосов)

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Комментарии
    .-.-
    online
      .-.-, 17.06.2021 09:12
    +3
    Лучше поберегите силы на Нидерланды.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 17.06.2021 08:58
    -3
    хотілося би вірити, що ви зіграєте відкрито, тоді у нас хоч шанси появляться
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 08:55
    0
    Гол +пас и марлос гений!!!!!
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 08:54
    0
    Марлос порвет этих доходяг на фиг!!!!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 17.06.2021 08:31
    -6
    Если Шева выпустит снова своих лажающих динамовцев, то и нам не будет что терять
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.06.2021 09:12
    +3
    Лучше поберегите силы на Нидерланды.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 08:55
    0
    Гол +пас и марлос гений!!!!!
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 08:54
    0
    Марлос порвет этих доходяг на фиг!!!!
    Ссылка
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