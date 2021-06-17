ПАНДЕВ: «С Украиной будет сложно, но мы должны сыграть открыто и на победу»

Легенда сборной Северной Македонии Горан Пандев поделился мыслями о матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Украины.
«Украина впечатлила меня в матче против Нидерландов. Это очень сильная команда индивидуальностями. Шевченко отлично справляется со своей работой.
Знаем, что будет сложно, но будем бороться за хороший результат. Мы должны сыграть открыто и на победу, потому что нам нечего терять», - сказал Пандев.
Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало матча в 16:00.
Напомним, что на Евро-2020 Горан Пандев забил исторический мяч Северной Македонии.
Источник — Sky Sports
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