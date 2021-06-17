Роман ЯРЕМЧУК: «Иногда Шевченко больше внимания уделяет нападающим»

Нападающий украинской команды высказался о тренере и следующем сопернике

  • 17.06.2021 07:56
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Роман ЯРЕМЧУК: «Иногда Шевченко больше внимания уделяет нападающим»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 против Северной Македонии.

«Шевченко? Я получаю от него подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт - это что-то невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом. Все что мне нужно - просто слушать его, мотать все на ус и делать правильные выводы.

Схема Северной Македонии (5-3-2)? Я бы не сказал, что это неудобная схема для нас. Любая тактика имеет право на жизнь. Северная Македония добивалась хороших результатов с помощью этой тактики, и я ожидаю, что они будут придерживаться этой схемы. Точно могу сказать: наша команда уважает Северную Македонию. Эта сборная заслуживает на большой респект», - сказал Яремчук.

Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало матча в 16:00.

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Источник — УЕФА

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