ЗИНЧЕНКО: «Говорил с Гюндоганом о Северной Македонии, это хорошая команда»

Игрок сборной Украины поделился ожиданиями от второго матча на Евро-2020

  • 17.06.2021 07:18
  • 1340 просмотров
  • 2 комментария
ЗИНЧЕНКО: «Говорил с Гюндоганом о Северной Македонии, это хорошая команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 против Северной Македонии.

«Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет - 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить. Так что завтра нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаем.

Я говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: «Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол».

Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них определенно нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны - им крайне сложно забить», - сказал Зинченко.

Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало матча в 16:00.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    RUX
    online
      RUX, 17.06.2021 08:01
    0
    Markobarielo, 17.06.2021 07:22
    Ой Зина не п....Ди. с тобой и сам гюндоган говорил. Не ВЕРЮ!!!!!
    Так це не якійсь ноунейм з житомирського Полісся говорить, а його одноклубник
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 07:22
    0
    Ой Зина не п....Ди. с тобой и сам гюндоган говорил. Не ВЕРЮ!!!!!
    Ссылка
    RUX
    online
      RUX, 17.06.2021 08:01
    0
    Markobarielo, 17.06.2021 07:22
    Ой Зина не п....Ди. с тобой и сам гюндоган говорил. Не ВЕРЮ!!!!!
    Так це не якійсь ноунейм з житомирського Полісся говорить, а його одноклубник
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 07:22
    0
    Ой Зина не п....Ди. с тобой и сам гюндоган говорил. Не ВЕРЮ!!!!!
    Ссылка
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