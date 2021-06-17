ЗИНЧЕНКО: «Говорил с Гюндоганом о Северной Македонии, это хорошая команда»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 против Северной Македонии.

«Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет - 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить. Так что завтра нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаем.

Я говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: «Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол».

Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них определенно нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны - им крайне сложно забить», - сказал Зинченко.

Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало матча в 16:00.