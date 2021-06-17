Италия не пропускает голов уже 10 матчей подряд

Команда Роберто Манчини набрала хороший ход

  • 17.06.2021 07:00
  • 671 просмотр
  • 1 комментарий
Италия не пропускает голов уже 10 матчей подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии обыграла Швейцарию (3:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Подопечные Роберто Манчини имеют 10-матчевую серию побед, которая началась в ноябре 2020 года.

За это время итальянские футболисты обыграли Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0) и Турцию (3:0).

Общий счет за 10 матчей - 31:0.

20 июня Италия сыграет в заключительном туре групповой стадии Евро-2020 против Уэльса.

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Источник — Opta

(2 голоса)

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Комментарии
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 07:23
    +1
    Чемпионе!!!!!
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 07:23
    +1
    Чемпионе!!!!!
    Ссылка
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