Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Игроки были единой командой»

Наставник сборной России прокомментировал победу над Финляндией (1:0)

  • 17.06.2021 05:30
  • 339 просмотров
  • 1 комментарий
Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Игроки были единой командой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о победе над Финляндией (1:0) на Евро-2020.

«Игроки сегодня действительно были единой командой. Они сделали то, что требовалось, и добились победы. Выбранная схема, думаю, была правильной. Чтобы взломать защиту соперника, нам нужно было использовать фланги, так мы и сделали. План сработал.

Я поддержал решение Миранчука перебраться в Европу, выйти из зоны комфорта и уехать в один из сильнейших чемпионатов мира. Я очень рад видеть, как он прогрессирует, и надеюсь, что в будущем сезоне он будет получать в "Аталанте" больше времени. Это будет полезно и нам, и ему самому», — считает Черчесов.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    Slavkolvivskiy
      Slavkolvivskiy, 17.06.2021 06:36
    0
    Я думаю коментар мав бути десь таким цитую: Тяжкий матч, вимучили три очки, десь нам підфортило, командноі гри я не побачив, дякую що Міранчук показав свою майстерність. Десь приблизно так мав сказати чисто руссссский тренер.
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 17.06.2021 06:36
    0
    Я думаю коментар мав бути десь таким цитую: Тяжкий матч, вимучили три очки, десь нам підфортило, командноі гри я не побачив, дякую що Міранчук показав свою майстерність. Десь приблизно так мав сказати чисто руссссский тренер.
    Ссылка
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