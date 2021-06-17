Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Игроки были единой командой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о победе над Финляндией (1:0) на Евро-2020.

«Игроки сегодня действительно были единой командой. Они сделали то, что требовалось, и добились победы. Выбранная схема, думаю, была правильной. Чтобы взломать защиту соперника, нам нужно было использовать фланги, так мы и сделали. План сработал.

Я поддержал решение Миранчука перебраться в Европу, выйти из зоны комфорта и уехать в один из сильнейших чемпионатов мира. Я очень рад видеть, как он прогрессирует, и надеюсь, что в будущем сезоне он будет получать в "Аталанте" больше времени. Это будет полезно и нам, и ему самому», — считает Черчесов.