Матвей САФОНОВ: «Рад дебютировать за сборную России»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал победу над Финляндией (1:0) на Евро-2020.
«Конечно я рад, что дебютировал в составе сборной, что мы выиграли и не пропустили. Игра началась сложно, когда нам забили, но, к счастью, судья зафиксировал офсайд. После этого мы контролировали ход матча, хорошо играли и заслуженно победили», — считает Сафонов.
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Источник — УЕФА
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