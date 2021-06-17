Матвей САФОНОВ: «Рад дебютировать за сборную России»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал победу над Финляндией (1:0) на Евро-2020.

«Конечно я рад, что дебютировал в составе сборной, что мы выиграли и не пропустили. Игра началась сложно, когда нам забили, но, к счастью, судья зафиксировал офсайд. После этого мы контролировали ход матча, хорошо играли и заслуженно победили», — считает Сафонов.