Гранит ДЖАКА: «Италия была лучше»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги поражения от Италии (0:3) на Евро-2020.
«Италия была лучше. Против такой команды нельзя допускать ошибок. Теперь мы будем настраиваться на Турцию», — отметил Джака.
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Источник — УЕФА
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