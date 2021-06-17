Владимир ПЕТКОВИЧ: «Завтра начнется новый этап»

Наставник Швейцарии подвел итоги поражения от Италии (0:3)

  • 17.06.2021 03:33
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Владимир ПЕТКОВИЧ: «Завтра начнется новый этап»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от Италии (0:3) на Евро-2020.

«Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап. Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд», — считает Петкович.

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Источник — УЕФА

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