Владимир ПЕТКОВИЧ: «Завтра начнется новый этап»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от Италии (0:3) на Евро-2020.
«Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап. Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд», — считает Петкович.
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Источник — УЕФА
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