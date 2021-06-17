Доменико БЕРАРДИ: «Локателли сыграл очень умно»

Игрок сборной Италии прокомментировал победу над Швейцарией (3:0)

  • 17.06.2021 02:33
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Доменико БЕРАРДИ: «Локателли сыграл очень умно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Италии Доменико Берарди поделился впечатлениями о победе над Швейцарией (3:0) на Евро-2020.

«Мы с Локателли очень хорошо знаем друг друга. Он сыграл очень умно, отдав мне пас и побежав к воротам. Я рад за него, он провел отличную игру. У нас подобралась фантастическая группа игроков. Мы боролись до конца и заработали три важных очка.

У нас так много вариантов в атаке. Мы должны стараться выкладываться на 100% в каждой игре. Впереди еще одно важное испытание [поединок с Уэльсом], и мы будем стремиться выиграть и этот матч», — считает Берарди.

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Источник — УЕФА

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