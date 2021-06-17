КАРИКАТУРА ДНЯ. Рамос уходит из Реала

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 35-летнего защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.
«Подтверждено. Серхио Рамос покинет «Реал», — прокомментировал Момани свою работу.
Рамос выступал за «Реал» с лета 2005 года после перехода из «Севильи» за €27 миллионов.
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