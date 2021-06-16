ВИДЕО. В пустые ворота. Локателли вывел Италию вперед в игре с Швейцарией

16 июня в матче второго тура Евро-2020 сошлись сборные Италии и Швейцарии.
Мануэль Локателли вывел Италию вперед, отправив мяч в пустые ворота после четкой передачи партнера.
ГОЛ! 1:0. Локателли, 26 мин.
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Источник — Sport.ua
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