ЯРОСЛАВСКИЙ: «Какой Металлист настоящий, а какой фейк - покажет счет»

Один «Металлист» будет играть в УПЛ, другой - в Первой лиге

  • 16.06.2021 21:51
  • 4690 просмотров
  • 12 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Какой Металлист настоящий, а какой фейк - покажет счет»
© fcmetalua

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский после того, как УАФ разрешила переименовать «Металл» в «Металлист», сделал определенный выпад в сторону соседей по городу.

Судя по всему, Ярославский говорит о клубе «Металлист 1925», который в сезоне 2021/22 будет выступать в УПЛ.

«Впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать. Настоящий «Металлист» не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может».

«Поэтому какой «Металлист» настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего. Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами», - сказал Ярославский.

«Металлист» в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге.

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Источник — ФК Металл

(26 голосов)

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Комментарии
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 16.06.2021 22:58
    0
    DSH88, 16.06.2021 22:47
    Одни нищеброды собрались ... Долги ... Работать идите а не опой диван протирать перед компом
    Працюють китайці а ми біля моніторів.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 16.06.2021 22:56
    0
    Ярославский прям как Маклауд - Должен остаться только один!!!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 16.06.2021 22:56
    0
    Алексей Столетов, 16.06.2021 22:25
    Настоящий тот, что долги раздаст!
    А так оба фейки.
    Логично
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 16.06.2021 22:55
    0
    DSH88, 16.06.2021 22:47
    Одни нищеброды собрались ... Долги ... Работать идите а не опой диван протирать перед компом
    А ти сам працюєш? Ти теж тут пишеш весь день, то за твоїми ж словами ти й сам "непрацюючий ніщеброд, що протирає попою диван". Поміть, від себе нічого не додав.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 16.06.2021 22:47
    -5
    Одни нищеброды собрались ... Долги ... Работать идите а не опой диван протирать перед компом
    Ссылка
    nivava
      nivava, 16.06.2021 22:41
    0
    Don Sergio, 16.06.2021 21:53
    Сведите их в кубке, ото дерби будет
    Ото буде металолома купа...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:40
    +1
    Алексей Столетов, 16.06.2021 22:25
    Настоящий тот, что долги раздаст!
    А так оба фейки.
    100%
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 16.06.2021 22:25
    +7
    Настоящий тот, что долги раздаст!
    А так оба фейки.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 16.06.2021 22:21
    -4
    Никого дерби не будет , так как МЕТАЛЛИСТ
    через год будет в УПЛ а 1925 будет в пердиве.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.06.2021 22:19
    +3
    Don Sergio, 16.06.2021 21:53
    Сведите их в кубке, ото дерби будет
    с нынешними игроками, а а не когда накупят латинос дорогих
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.06.2021 22:02
    +6
    Металлисту еще надо попасть в ПЛ.... Или Ярославский уже все порешал с павелкой? Некоторые арбитры станут гораздо богаче в новом сезоне,рупь за сто....
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 16.06.2021 21:53
    +9
    Сведите их в кубке, ото дерби будет
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 16.06.2021 21:53
    +9
    Сведите их в кубке, ото дерби будет
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 16.06.2021 22:25
    +7
    Настоящий тот, что долги раздаст!
    А так оба фейки.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.06.2021 22:02
    +6
    Металлисту еще надо попасть в ПЛ.... Или Ярославский уже все порешал с павелкой? Некоторые арбитры станут гораздо богаче в новом сезоне,рупь за сто....
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 16.06.2021 22:19
    +3
    Don Sergio, 16.06.2021 21:53
    Сведите их в кубке, ото дерби будет
    с нынешними игроками, а а не когда накупят латинос дорогих
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:40
    +1
    Алексей Столетов, 16.06.2021 22:25
    Настоящий тот, что долги раздаст!
    А так оба фейки.
    100%
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 16.06.2021 22:58
    0
    DSH88, 16.06.2021 22:47
    Одни нищеброды собрались ... Долги ... Работать идите а не опой диван протирать перед компом
    Працюють китайці а ми біля моніторів.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 16.06.2021 22:56
    0
    Ярославский прям как Маклауд - Должен остаться только один!!!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 16.06.2021 22:56
    0
    Алексей Столетов, 16.06.2021 22:25
    Настоящий тот, что долги раздаст!
    А так оба фейки.
    Логично
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 16.06.2021 22:55
    0
    DSH88, 16.06.2021 22:47
    Одни нищеброды собрались ... Долги ... Работать идите а не опой диван протирать перед компом
    А ти сам працюєш? Ти теж тут пишеш весь день, то за твоїми ж словами ти й сам "непрацюючий ніщеброд, що протирає попою диван". Поміть, від себе нічого не додав.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 16.06.2021 22:41
    0
    Don Sergio, 16.06.2021 21:53
    Сведите их в кубке, ото дерби будет
    Ото буде металолома купа...
    Ссылка
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