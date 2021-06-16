ЯРОСЛАВСКИЙ: «Какой Металлист настоящий, а какой фейк - покажет счет»

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский после того, как УАФ разрешила переименовать «Металл» в «Металлист», сделал определенный выпад в сторону соседей по городу.

Судя по всему, Ярославский говорит о клубе «Металлист 1925», который в сезоне 2021/22 будет выступать в УПЛ.

«Впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать. Настоящий «Металлист» не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может».

«Поэтому какой «Металлист» настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего. Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами», - сказал Ярославский.

«Металлист» в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге.