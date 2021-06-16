ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло нашел замену Де Дзерби

Новым главным тренером команды стал Алессио Дионизи

  • 16.06.2021 19:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло нашел замену Де Дзерби
© twitter.com/SassuoloUS

«Сассуоло» официально объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 41-летний Алессио Дионизи.

С ним подписан контракт на два года – до лета 2023 года. В прошлом сезоне Дионизи привел «Эмполи» к чемпионству в Серии В и выходу в элиту итальянского футбола.

На посту главного тренера «Сассуоло» Дионизи заменит Роберто Де Дзерби, который перешел в донецкий «Шахтер».

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Источник — ФК Сассуоло

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