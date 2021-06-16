ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло нашел замену Де Дзерби

«Сассуоло» официально объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 41-летний Алессио Дионизи.
С ним подписан контракт на два года – до лета 2023 года. В прошлом сезоне Дионизи привел «Эмполи» к чемпионству в Серии В и выходу в элиту итальянского футбола.
На посту главного тренера «Сассуоло» Дионизи заменит Роберто Де Дзерби, который перешел в донецкий «Шахтер».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Сассуоло
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.