Кай ХАВЕРЦ: «Люди ждали, что я стану новым Роналду»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о том, с каким давлением столкнулся после перехода в лондонский клуб:

«Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду, но это не происходит так быстро. Все было очень новым, и вначале я действительно не показывал свой лучший футбол. В «Челси» я попал под давление совершенно иного уровня. Такого не было в «Байере».

В нынешнем сезоне на счету Хаверца 9 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Челси» во всех турнирах.