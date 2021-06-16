Кай ХАВЕРЦ: «Люди ждали, что я стану новым Роналду»

Хавбек «Челси» столкнулся с давлением

  • 16.06.2021 19:40
  • 374 просмотра
  • 1 комментарий
Кай ХАВЕРЦ: «Люди ждали, что я стану новым Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о том, с каким давлением столкнулся после перехода в лондонский клуб:

«Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду, но это не происходит так быстро. Все было очень новым, и вначале я действительно не показывал свой лучший футбол. В «Челси» я попал под давление совершенно иного уровня. Такого не было в «Байере».

В нынешнем сезоне на счету Хаверца 9 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Источник — Süddeutsche Zeitung

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 19:55
    0
    Чтобы стать новым Роналду там не столько футбольные скиллы решают, которые дело наживное, сколько характер. Эрлинг Холанд гораздо больше похож на нового Роналду.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 19:55
    0
    Чтобы стать новым Роналду там не столько футбольные скиллы решают, которые дело наживное, сколько характер. Эрлинг Холанд гораздо больше похож на нового Роналду.
    Ссылка
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