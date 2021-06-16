Вингер Северной Македонии: «Для нас и для Украины этот матч как финал»

Эзгьян Алиоски – о матче против сборной Украины

  • 16.06.2021 18:36
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Вингер Северной Македонии: «Для нас и для Украины этот матч как финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Северной Македонии Эзгьян Алиоски поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2020 против Украины (17 июня):

«Мы гордимся матчем, сыгранным против Австрии (1:3). Результат был для нас не очень хорошим, но мы должны думать позитивно. Мы нацелены на матч с Украиной, успеем восстановиться и будем готовы. Мы анализируем соперника и нам нужно исправить ошибки первого матча. Нам нужно играть в свой футбол, верить в себя. Для нас этот матч как финал, но и для Украины также.

Тактически мы должны быть на уровне, но при этом должны быть очень осторожными. Украина играет в хороший наступательный футбол. Они забили два гола Нидерландам, входят в число фаворитов матча, и это для нас хорошо. У нас есть качество, мы выйдем без страха и с верой в положительный результат.

Мы точно знаем, что нам нужно улучшить, также важно оставаться на одном уровне все 90 минут. У нас есть качества, чтобы забить два гола, даже если мы играем и не очень хорошо. Самое главное - верить в себя и команду».

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