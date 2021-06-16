Шевченко рассказал, чем планировал заниматься после игровой карьеры

Главный тренер сборной Украины рассматривал разные варианты

  • 16.06.2021 18:22
  • 3882 просмотра
  • 4 комментария
Шевченко рассказал, чем планировал заниматься после игровой карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, чем планировал заниматься после игровой карьеры.

- Когда вы задумались о вариантах будущего после завершения карьеры футболиста? Какие у вас были карты на руках?
- Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру.

У меня были политические амбиции, поэтому в какой-то момент я занялся политической деятельностью. Я понял, что это не мое, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня самая большая предрасположенность.

- Какие варианты вы рассматривали в бизнесе?
- Есть какие-то заработанные доходы, определенные активы, которыми я обязан управлять. Нельзя сказать, что я активно занимаюсь бизнесом, но бизнес позволяет мне и моей семье чувствовать финансовую независимость и некоторую уверенность в будущем.

- Как и в какие проекты инвестирует Андрей Шевченко?
- Я пассивный инвестор. Есть определенные управляющие, которые консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда за мной, – сказал Шевченко.

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Источник — Forbes Украина

(17 голосов)

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Комментарии
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 16.06.2021 19:50
    0
    Евгений Кедров, 16.06.2021 19:40
    Если в рамку на Сев Македонию Шева не поставит Трубина, так и пойму, что тянет за уши и все причиндалы из ямы своих динамовцев независимо от их качества игры. И если Миколенко не заменит на нормального игрочилу, а не лажающего в каждом матче, Понабрал ребят из ДК в сборную под предлогом, что они типо на вираже сейчас победном. А ведь нескольким временем ранее молвил о справедливости и о том, что будут лучшие играть. Почему тогда постоянно лажающий Миколенко из ДК играет в сборной? Не потому ли, что идет его раскруткомпания на продажу в Европу (да кому он там нужен после всех его финтов) и его нужно в сборной засвечивать? Почему Степаненко наш основной опорник из Шахты не играет? Где лучший бомбардир УПЛ Кулач? Попахивает просто это все дешевой коррупцией. Теряю уважение к этому человеку с каждым днем. А как он о любви к Украине молвит при том, что его дети носят англикосские имена и по-нашему не говорят? Очень жаль и обидно разочаровываться в нашей легенде, но кто ему доктор?
    Давай на все сразу отвечу, так и быть. Я не болею ни за ДК, ни за ШД, если что
    1) Бущан и Трубин. Бущан много раз нас откровенно спасал в матче с Нидерландами, Трубин в своем последнем матче откровенно лажал с Бахрейном. Как ты думаешь, кто должен быть основным выбором Шевы?
    2) По Миколенко - а есть варианты лучше? Тот же Соболь, имхо, значительно слабее. Ставить туда Матвиенко - значит ослаблять центр защиты
    3) Насчет Степаненко - уже даже Максимка молчит по поводу Степаненко, потому что он в отвратительных кондициях. Тарас год, даже полгода назад и прямо сейчас - это небо и земля. На данный момент что Сидорчук, что Макаренко сильнее
    4) Кулач - ну, тут вопрос, но скорее всего человек просто не подходит Шевченко. Да и много Шева в последнее время вызвал игроков не из ДК или ШД? Ну ладно, Довбик. Всё.
    Еще вопросы?)
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 16.06.2021 19:40
    -2
    Если в рамку на Сев Македонию Шева не поставит Трубина, так и пойму, что тянет за уши и все причиндалы из ямы своих динамовцев независимо от их качества игры. И если Миколенко не заменит на нормального игрочилу, а не лажающего в каждом матче, Понабрал ребят из ДК в сборную под предлогом, что они типо на вираже сейчас победном. А ведь нескольким временем ранее молвил о справедливости и о том, что будут лучшие играть. Почему тогда постоянно лажающий Миколенко из ДК играет в сборной? Не потому ли, что идет его раскруткомпания на продажу в Европу (да кому он там нужен после всех его финтов) и его нужно в сборной засвечивать? Почему Степаненко наш основной опорник из Шахты не играет? Где лучший бомбардир УПЛ Кулач? Попахивает просто это все дешевой коррупцией. Теряю уважение к этому человеку с каждым днем. А как он о любви к Украине молвит при том, что его дети носят англикосские имена и по-нашему не говорят? Очень жаль и обидно разочаровываться в нашей легенде, но кто ему доктор?
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 16.06.2021 18:42
    +4
    Вот всегда было интересно, почему вы (диванные эксперты и бухгалтеры) этим интересуетесь? С вашего кармана просят? Только не говорите мне о налогах, о деньгах каждого украинца... В Шахтёр взяли нового ГТ, игроков за норм бабки. Деньги у клуба откуда?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 16.06.2021 18:31
    -3
    Интересно какой годовые затраты на сборную Шевченко в сравнении с Фоменко.
    -
    Все эти люксовые отели, сборы в роскошных гольф-клубах, 5-8 ассистентов заграничных и их зарплата, вся эта свита, которая сопровождает сборную + плюс зарплата самого Шевченка.
    -
    Фоменко как тренер был более опытный. Онищенко и Заваров - всего 2 ассистента и оба отечественные.
    -
    Будем ждать подробный отчет о том, сколько стоит для украинского футбола проект под название "обкатка будущего тренера Милана Шевченко А.Н."
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 16.06.2021 18:42
    +4
    Вот всегда было интересно, почему вы (диванные эксперты и бухгалтеры) этим интересуетесь? С вашего кармана просят? Только не говорите мне о налогах, о деньгах каждого украинца... В Шахтёр взяли нового ГТ, игроков за норм бабки. Деньги у клуба откуда?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 16.06.2021 19:50
    0
    Евгений Кедров, 16.06.2021 19:40
    Если в рамку на Сев Македонию Шева не поставит Трубина, так и пойму, что тянет за уши и все причиндалы из ямы своих динамовцев независимо от их качества игры. И если Миколенко не заменит на нормального игрочилу, а не лажающего в каждом матче, Понабрал ребят из ДК в сборную под предлогом, что они типо на вираже сейчас победном. А ведь нескольким временем ранее молвил о справедливости и о том, что будут лучшие играть. Почему тогда постоянно лажающий Миколенко из ДК играет в сборной? Не потому ли, что идет его раскруткомпания на продажу в Европу (да кому он там нужен после всех его финтов) и его нужно в сборной засвечивать? Почему Степаненко наш основной опорник из Шахты не играет? Где лучший бомбардир УПЛ Кулач? Попахивает просто это все дешевой коррупцией. Теряю уважение к этому человеку с каждым днем. А как он о любви к Украине молвит при том, что его дети носят англикосские имена и по-нашему не говорят? Очень жаль и обидно разочаровываться в нашей легенде, но кто ему доктор?
    Давай на все сразу отвечу, так и быть. Я не болею ни за ДК, ни за ШД, если что
    1) Бущан и Трубин. Бущан много раз нас откровенно спасал в матче с Нидерландами, Трубин в своем последнем матче откровенно лажал с Бахрейном. Как ты думаешь, кто должен быть основным выбором Шевы?
    2) По Миколенко - а есть варианты лучше? Тот же Соболь, имхо, значительно слабее. Ставить туда Матвиенко - значит ослаблять центр защиты
    3) Насчет Степаненко - уже даже Максимка молчит по поводу Степаненко, потому что он в отвратительных кондициях. Тарас год, даже полгода назад и прямо сейчас - это небо и земля. На данный момент что Сидорчук, что Макаренко сильнее
    4) Кулач - ну, тут вопрос, но скорее всего человек просто не подходит Шевченко. Да и много Шева в последнее время вызвал игроков не из ДК или ШД? Ну ладно, Довбик. Всё.
    Еще вопросы?)
    Ссылка
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