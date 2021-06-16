Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, чем планировал заниматься после игровой карьеры.
- Когда вы задумались о вариантах будущего после завершения карьеры футболиста? Какие у вас были карты на руках?
- Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру.
У меня были политические амбиции, поэтому в какой-то момент я занялся политической деятельностью. Я понял, что это не мое, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня самая большая предрасположенность.
- Какие варианты вы рассматривали в бизнесе?
- Есть какие-то заработанные доходы, определенные активы, которыми я обязан управлять. Нельзя сказать, что я активно занимаюсь бизнесом, но бизнес позволяет мне и моей семье чувствовать финансовую независимость и некоторую уверенность в будущем.
- Как и в какие проекты инвестирует Андрей Шевченко?
- Я пассивный инвестор. Есть определенные управляющие, которые консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда за мной, – сказал Шевченко.
Источник — Forbes Украина
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1) Бущан и Трубин. Бущан много раз нас откровенно спасал в матче с Нидерландами, Трубин в своем последнем матче откровенно лажал с Бахрейном. Как ты думаешь, кто должен быть основным выбором Шевы?
2) По Миколенко - а есть варианты лучше? Тот же Соболь, имхо, значительно слабее. Ставить туда Матвиенко - значит ослаблять центр защиты
3) Насчет Степаненко - уже даже Максимка молчит по поводу Степаненко, потому что он в отвратительных кондициях. Тарас год, даже полгода назад и прямо сейчас - это небо и земля. На данный момент что Сидорчук, что Макаренко сильнее
4) Кулач - ну, тут вопрос, но скорее всего человек просто не подходит Шевченко. Да и много Шева в последнее время вызвал игроков не из ДК или ШД? Ну ладно, Довбик. Всё.
Еще вопросы?)
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Все эти люксовые отели, сборы в роскошных гольф-клубах, 5-8 ассистентов заграничных и их зарплата, вся эта свита, которая сопровождает сборную + плюс зарплата самого Шевченка.
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Фоменко как тренер был более опытный. Онищенко и Заваров - всего 2 ассистента и оба отечественные.
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Будем ждать подробный отчет о том, сколько стоит для украинского футбола проект под название "обкатка будущего тренера Милана Шевченко А.Н."
1) Бущан и Трубин. Бущан много раз нас откровенно спасал в матче с Нидерландами, Трубин в своем последнем матче откровенно лажал с Бахрейном. Как ты думаешь, кто должен быть основным выбором Шевы?
2) По Миколенко - а есть варианты лучше? Тот же Соболь, имхо, значительно слабее. Ставить туда Матвиенко - значит ослаблять центр защиты
3) Насчет Степаненко - уже даже Максимка молчит по поводу Степаненко, потому что он в отвратительных кондициях. Тарас год, даже полгода назад и прямо сейчас - это небо и земля. На данный момент что Сидорчук, что Макаренко сильнее
4) Кулач - ну, тут вопрос, но скорее всего человек просто не подходит Шевченко. Да и много Шева в последнее время вызвал игроков не из ДК или ШД? Ну ладно, Довбик. Всё.
Еще вопросы?)
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