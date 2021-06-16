Украина – Северная Македония. Матч истины для нашей сборной

Сейчас или никогда

  • 16.06.2021 18:09
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Украина – Северная Македония. Матч истины для нашей сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам 2:3, но это поражение, за которое точно не стыдно. Впервые в своей истории Украина отыгралась, проигрывая 0:2. И хотя удержать ничью не удалось, болельщики смотрят на следующие матчи с оптимизмом. Ведь с точки зрения борьбы за плей-офф то поражение не является критическим. Куда большее значение имеет сегодняшний матч против Северной Македонии, и тут Украина не имеет права терять очки

Коэффициенты Favbet: 1.71 – 3.8 – 5.6

Выход из группы:

Украина – 1.31

Македония - 10

Как видим, Favbet дает на проход Украины коэффициент 1.31. Примерно таким же он был и до начала чемпионата. То есть поражение от Нидерландов не сильно повлияло. Букмекеры понимают, что всё решится в матчах против Северной Македонии и Австрии. 4 очка команде Андрея Шевченко точно хватит для выхода в плей-офф, а вполне возможно, что хватит и трех, всё зависит от разницы голов

Северная Македония многими считается слабейшей командой на этом Евро. Ведь на чемпионат Европы балканцы прошли лишь через квоту Лиги Нации среди «лучших из худших» и для этого Македонии нужно было всего лишь обыграть Косово и Грузию. Матч против Австрии показал, что слова о «самой слабой команде в истории Евро» это недалеко от правды. То, что большую часть времени держался счет 1:1 не должно вводить в заблуждение. Гол Горана Пандева был абсолютно случайным, а в конце игры македоняне откровенно посыпались и пропустили дважды

Команда Андрея Шевченко объективно гораздо сильнее, она обязана побеждать и делать важный шаг к плей-офф. Многое будет зависеть от того, удастся ли забить в первом тайме. В официальных матчах Украина и Македония (на тот момент еще не Северная) встречались дважды в отборе на Евро-2016 и оба раза Украина выиграла всухую. Другое дело, что легкими эти победы никак не назвать – взламывать эшелонированную оборону Украине было сложно всегда, как при Фоменко, так и сейчас при Шевченко

Ждем подобный сценарий и на сей раз. Вязкая и не слишком зрелищная игра, в которой Украина всё-таки добудет три очка. В идеале было бы неплохо выиграть с разницей в два гола или больше, в последствии это может сказаться как в борьбе с Австрией за второе место, так и с другими командами заочно за третье. В чем есть уверенность, так это в том, что если Украина выиграет, то эта победа будет сухой, наиболее реально – 1:0 или 2:0. Коэффициент 6.3 от Favbet на 2:0 смотрится очень заманчиво. Почему бы не заработать на победе сборной?

Прогноз от Favbet: победа Украины – 1.7

Оптимистический прогноз: победа Украины всухую – 2.56

Прогноз на удачу: точный счет 2:0 – 6.3

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Источник — Sport.ua

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