Турция – Уэльс. Известны стартовые составы

Сегодня в Баку состоится матч второго тура Евро-2020 в группе А – Турция сыграет с Уэльсом. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
Турция: Чакыр – Челик, Айхан, Сойонджу, Мераш – Йокушлу, Чалханоглу, Туфан – Караман, Ундер, Йилмаз
Уэльс: Уорд – Б. Дэвис. Родон, Мэфем, К. Робертс – Аллен, Моррелл, Джеймс, Рэмси, Бэйл - Мур
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Источник — УЕФА
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