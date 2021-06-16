Источник: Матчи первого тура УПЛ с участием Динамо и Шахтера перенесут

Участники Суперкубка Украины получат отдых

  • 16.06.2021 17:41
  • 1650 просмотров
  • 5 комментариев
Источник: Матчи первого тура УПЛ с участием Динамо и Шахтера перенесут
© ФК Динамо Киев

Матчи первого тура УПЛ с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» будут перенесены на резервную дату. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Новый чемпионат для киевского «Динамо» начнётся не с первого тура. Матч первого тура с «Олимпиком»/«Минаем» будет сыгран в резервный день 11 августа. Такая же судьба первого матча «Шахтера» (при этом ещё  непонятно, как будет разделен в этот день НСК)», – сказано в сообщении.

Отметим, что базовый день первый тур – 27 июля, но 24-го «Динамо» и «Шахтер» должны сыграть матч за Суперкубок Украины.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    coach85
    online
      coach85, 16.06.2021 18:20
    0
    Господа, а у какого "источника " вы "узнали", что первый тур начнётся 27.07????? Вчера ещё это было 25.07 ( официальная информация).
    Опять пользуетесь информацией "известных и сертифицированных" тренеров Газмяса???
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 16.06.2021 18:10
    0
    Что за привелегии?
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 16.06.2021 17:59
    +1
    интересно с чем это связано
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 16.06.2021 17:52
    +1
    Навіщо? 28 спокійно можно грати
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 16.06.2021 17:50
    0
    Починається.
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 16.06.2021 17:59
    +1
    интересно с чем это связано
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 16.06.2021 17:52
    +1
    Навіщо? 28 спокійно можно грати
    Ссылка
    coach85
    online
      coach85, 16.06.2021 18:20
    0
    Господа, а у какого "источника " вы "узнали", что первый тур начнётся 27.07????? Вчера ещё это было 25.07 ( официальная информация).
    Опять пользуетесь информацией "известных и сертифицированных" тренеров Газмяса???
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 16.06.2021 18:10
    0
    Что за привелегии?
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 16.06.2021 17:50
    0
    Починається.
    Ссылка
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