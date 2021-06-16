Источник: Матчи первого тура УПЛ с участием Динамо и Шахтера перенесут

Матчи первого тура УПЛ с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» будут перенесены на резервную дату. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Новый чемпионат для киевского «Динамо» начнётся не с первого тура. Матч первого тура с «Олимпиком»/«Минаем» будет сыгран в резервный день 11 августа. Такая же судьба первого матча «Шахтера» (при этом ещё непонятно, как будет разделен в этот день НСК)», – сказано в сообщении.

Отметим, что базовый день первый тур – 27 июля, но 24-го «Динамо» и «Шахтер» должны сыграть матч за Суперкубок Украины.