Определены город проведения и хозяин поля в матче за Суперкубок Украины

Поединок «Шахтера» против «Динамо» пройдет 24 июля в Киеве

  • 15.06.2021 20:45
  • 5403 просмотра
  • 10 комментариев
Определены город проведения и хозяин поля в матче за Суперкубок Украины
© НСК Олимпийский

15 июня в Доме футбола состоялось очередное Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги.

Во время заседания был определен город, где будет проведен Суперкубок Украины 2021 – это право досталось Киеву.

Также была определена команда-хозяина Суперкубка – им стал «Шахтер». Матч донецкого клуба против чемпиона Украины, киевского «Динамо», пройдет 24 июля.

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Источник — УПЛ

(15 голосов)

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Комментарии
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 15.06.2021 22:07
    +2
    У нас в Херсоне надо было покатать)))
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 15.06.2021 21:54
    -3
    Игорь Нестеренко, 15.06.2021 20:55
    Краще б зіграли в якомусь місті, де не грають команди УПЛ
    мабуть, звьозди шахтьора не захотіли свої сраки далеко везти
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 21:53
    +1
    SEPULTARA, 15.06.2021 21:44
    А яким боком кротоферма до Суперкубку у цьому році?
    Таким же как и динамо при Фонсеке
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 15.06.2021 21:51
    0
    SEPULTARA, 15.06.2021 21:44
    А яким боком кротоферма до Суперкубку у цьому році?
    согласно актуального регламента суперкубка
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 15.06.2021 21:44
    -4
    А яким боком кротоферма до Суперкубку у цьому році?
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 15.06.2021 21:43
    -1
    KoPoJIb_KpoToB, 15.06.2021 21:31
    Как вы уже достали со своим Киевом....
    дуй в Макеевку!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 15.06.2021 21:39
    0
    Зря регламент исковеркали. Лучше бы играли Динамо - Заря.
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 15.06.2021 21:31
    -3
    Как вы уже достали со своим Киевом....
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 21:03
    -1
    Только Шахтёр — только победа.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 15.06.2021 20:55
    +14
    Краще б зіграли в якомусь місті, де не грають команди УПЛ
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 15.06.2021 20:55
    +14
    Краще б зіграли в якомусь місті, де не грають команди УПЛ
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 15.06.2021 22:07
    +2
    У нас в Херсоне надо было покатать)))
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 21:53
    +1
    SEPULTARA, 15.06.2021 21:44
    А яким боком кротоферма до Суперкубку у цьому році?
    Таким же как и динамо при Фонсеке
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 15.06.2021 21:51
    0
    SEPULTARA, 15.06.2021 21:44
    А яким боком кротоферма до Суперкубку у цьому році?
    согласно актуального регламента суперкубка
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 15.06.2021 21:39
    0
    Зря регламент исковеркали. Лучше бы играли Динамо - Заря.
    Ссылка
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