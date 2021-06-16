Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ко мне никто из Александрии не обращался»

Украинский тренер Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Александрию».

«Соответствует ли действительности информация о том, что после отставки главного тренера Владимира Шарана мне в «Александрии» предлагали занять вакантную должность? Нет, ко мне никто из «Александрии» не обращался. Сейчас я в творческом поиске и очень надеюсь, что с востребованностью задержек не будет», – сказал Михайленко.

Ранее украинский специалист объяснил, почему ему не удалось добиться успеха в кипрском «Пафосе».