Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ко мне никто из Александрии не обращался»

Украинский специалист находится в творческом поиске

  • 16.06.2021 17:27
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ко мне никто из Александрии не обращался»
© ФК Пафос. Дмитрий Михайленко

Украинский тренер Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Александрию».

«Соответствует ли действительности информация о том, что после отставки главного тренера Владимира Шарана мне в «Александрии» предлагали занять вакантную должность? Нет, ко мне никто из «Александрии» не обращался. Сейчас я в творческом поиске и очень надеюсь, что с востребованностью задержек не будет», – сказал Михайленко.

Ранее украинский специалист объяснил, почему ему не удалось добиться успеха в кипрском «Пафосе».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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