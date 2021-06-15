Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Пришлось разорвать контракт с Пафосом»

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко объяснил, почему ему не удалось добиться успеха в кипрском «Пафосе».
«На это имеются как объективные, так и субъективные причины. Все же, поскольку клубное руководство посчитало, что под моим руководством «Пафосу» не удастся пробиться в финальную шестерку, то пришлось разорвать контракт. Но все равно, это был ценный опыт, ведь раньше мне приходилось работать только в Украине — с «Днепром» и «Днепром-1», — отметил Михайленко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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