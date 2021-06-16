Поль ПОГБА: «Не хочу, чтобы Рюдигера дисквалифицировали за укус»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал поведение защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, который укусил его во время вчерашнего матча:

«Мы друзья, там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить жёлтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил.

Мы знаем друг друга давно. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это».