Поль ПОГБА: «Не хочу, чтобы Рюдигера дисквалифицировали за укус»

Хавбек сборной Франции выступил в защиту Антонио Рюдигера

  • 16.06.2021 17:32
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Поль ПОГБА: «Не хочу, чтобы Рюдигера дисквалифицировали за укус»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал поведение защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, который укусил его во время вчерашнего матча:

«Мы друзья, там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить жёлтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил.

Мы знаем друг друга давно. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это».

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Источник — Goal.com

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