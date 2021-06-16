ВИДЕО. Россия открыла счет в матче с Финляндией

На второй компенсированной к первому тайму минуте атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счет в матче второго тура Евро-2020 против Финляндии – 1:0:
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Источник — Sport.ua
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А история помнит финальной части в 1/4 ОИ-1912, когда Российская Империя проиграла Финляндии 1:3.
В итоге Финляндия стала 4_й на турнире.
***(Великое княжество Финляндское с 1809 и до революции 1917 года входило в состав Российской Империи)
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