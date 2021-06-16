ВИДЕО. Россия открыла счет в матче с Финляндией

Гол забил партнер Малиновского по «Аталанте» Алексей Миранчук

  • 16.06.2021 17:18
  • 3040 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Россия открыла счет в матче с Финляндией
© Getty Images/Global Images Ukraine

На второй компенсированной к первому тайму минуте атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счет в матче второго тура Евро-2020 против Финляндии – 1:0:

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.06.2021 17:44
    -2
    До этого Россия обыгрывала 6:0, 3:1, 3:0 , 3:0, но всё это было в отборах.
    А история помнит финальной части в 1/4 ОИ-1912, когда Российская Империя проиграла Финляндии 1:3.
    В итоге Финляндия стала 4_й на турнире.
    ***(Великое княжество Финляндское с 1809 и до революции 1917 года входило в состав Российской Империи)
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.06.2021 17:27
    -4
    Хорошо.
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