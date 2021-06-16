Рой КИН: «В сборной для Погба более комфортная атмосфера»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин сравнил выступления Поля Погба в сборной Франции и в составе «красных дьяволов»:

«Нет сомнений в том, что Погба — это талантливый парень. Я всё ещё хочу от него большего, а особенно – в матчах за «Манчестер Юнайтед».

Возможно, в сборной его окружают более качественные игроки и более комфортная атмосфера. Я думаю, что в «МЮ» он не берёт на себя ответственность, потому что её слишком много. Возможно, рядом с Погба в клубе не так много игроков, которые могут разделить эту ответственность с ним.

Я знаю, что в сборной Франции он делит ответственность с окружающими его игроками. Может, в стане «красных дьяволов» ему немного одиноко, и поэтому он чувствует более сильное давление. Очевидно, что существует разница между тем Погба, что мы видим в сборной Франции, и тем, что играет за «Манчестер Юнайтед».

Вчера Франция стартовала на Евро-2020 с победы над Германией.