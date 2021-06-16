Во время матча Украина – Северная Македония в Бухаресте ожидается ливень

Во время матча Украина – Северная Македония в Бухаресте ожидается сильный дождь. Об этом Андрею Шевченко во время пресс-конференции сообщили журналисты, напомнив, что на предыдущих двух чемпионатах Европы сборная Украины проводила матчи в ливень – в 2012-м в Донецке с Францией и в 2016-м году – с Северной Ирландией.

«Я не смотрел прогноз погоды на завтра. Если вы говорите, что намечается дождь, то повлиять мы на это не можем - будем играть в таких условиях.

Погода учитывается всегда. Поэтому, если будет ливень, надеюсь, он будет не такой, чтобы была остановка матча. Будем надеяться, что погода изменится. Но если будет дождь, то хотя бы он даст возможность провести игру без остановок», - сказал Шевченко.

Поединок Украина – Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония.