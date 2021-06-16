Николай МАТВИЕНКО: «Мы будем максимально подготовлены к матчу»

Защитник сборной Украины – о поединке против Северной Македонии

  • 16.06.2021 16:01
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Николай МАТВИЕНКО: «Мы будем максимально подготовлены к матчу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник сборной Украины Николай Матвиенко принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне матча второго тура Евро-2020 против Северной Македонии (17 июня):

- В матче с Нидерландами у вас были проблемы против фланговых игроков соперника. Как вы будете бороться с этим завтра в матче с Северной Македонией?
- Тренерский штаб нам все расскажет, мы разберем Македонию и нашу прошлую игру, что было хорошее, что плохое. Мы будем максимально подготовлены к их игре и их фланговым игрокам.

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Источник — Sport.ua

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