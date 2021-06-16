Николай МАТВИЕНКО: «Мы будем максимально подготовлены к матчу»

Центральный защитник сборной Украины Николай Матвиенко принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне матча второго тура Евро-2020 против Северной Македонии (17 июня):

- В матче с Нидерландами у вас были проблемы против фланговых игроков соперника. Как вы будете бороться с этим завтра в матче с Северной Македонией?

- Тренерский штаб нам все расскажет, мы разберем Македонию и нашу прошлую игру, что было хорошее, что плохое. Мы будем максимально подготовлены к их игре и их фланговым игрокам.