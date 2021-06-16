17 июня в Бухаресте пройдет матч 2-го тура Евро-2020 между Украиной и Северной Ирландией.
Официальная пресс-конференция главного тренера и игрока состоится в конференц-зале «Арены Национале». Компанию Андрею Шевченко составит Николай Матвиенко.
Начало виртуальной встречи с масс-медиа – 16 июня в 15:45 по Киеву.
Пресс-конференция Шевченко и Матвиенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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