Расизм или нет? Арнаутович дисквалифицирован на матч с Нидерландами

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч группового раунда Евро-2020 за оскорбления этнических албанцев из сборной Северной Македонии.

Теперь Марко пропустит встречу второго тура против Нидерландов, но сможет сыграть в третьем туре против Украины.

Отметим, что в первом поединке чемпионата Европы Арнаутович крикнул игроку соперников Эзгану Алиоски: «Я #### твою албанскую мать». После игры македонцы направили в УЕФА письмо с просьбой разобраться в ситуации и наказать игрока сборной Австрии.

Стоит отметить, что в дисциплинарном решении ничего не сказано о расизме, австрийца наказали за «оскорбление другого игрока».