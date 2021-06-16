Расизм или нет? Арнаутович дисквалифицирован на матч с Нидерландами

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч группового раунда Евро-2020 за оскорбления этнических албанцев из сборной Северной Македонии.
Теперь Марко пропустит встречу второго тура против Нидерландов, но сможет сыграть в третьем туре против Украины.
Отметим, что в первом поединке чемпионата Европы Арнаутович крикнул игроку соперников Эзгану Алиоски: «Я #### твою албанскую мать». После игры македонцы направили в УЕФА письмо с просьбой разобраться в ситуации и наказать игрока сборной Австрии.
Стоит отметить, что в дисциплинарном решении ничего не сказано о расизме, австрийца наказали за «оскорбление другого игрока».
Источник — УЕФА
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