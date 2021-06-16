Расизм или нет? Арнаутович дисквалифицирован на матч с Нидерландами

Но сыграет против Украины

  • 16.06.2021 15:52
  • 2160 просмотров
  • 3 комментария
Расизм или нет? Арнаутович дисквалифицирован на матч с Нидерландами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч группового раунда Евро-2020 за оскорбления этнических албанцев из сборной Северной Македонии.

Теперь Марко пропустит встречу второго тура против Нидерландов, но сможет сыграть в третьем туре против Украины.

Отметим, что в первом поединке чемпионата Европы Арнаутович крикнул игроку соперников Эзгану Алиоски: «Я #### твою албанскую мать». После игры македонцы направили в УЕФА письмо с просьбой разобраться в ситуации и наказать игрока сборной Австрии.

Стоит отметить, что в дисциплинарном решении ничего не сказано о расизме, австрийца наказали за «оскорбление другого игрока».

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Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 16.06.2021 16:01
    +6
    триндець просто...дали відпочити перед матчем з нами...
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 16.06.2021 15:56
    +1
    мать Вашу))))
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.06.2021 15:54
    +1
    Манеры типичного футболиста.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 16.06.2021 16:01
    +6
    триндець просто...дали відпочити перед матчем з нами...
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 16.06.2021 15:56
    +1
    мать Вашу))))
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.06.2021 15:54
    +1
    Манеры типичного футболиста.
    Ссылка
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