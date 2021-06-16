Сергей КРИВЦОВ: «Недооценки Северной Македонии быть не должно»

Защитник сборной Украины – о следующем матче на Евро-2020

  • 16.06.2021 15:18
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Недооценки Северной Македонии быть не должно»
© УАФ. Сергей Кривцов

Игрок сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от второго матча команды на Евро-2020 против Северной Македонии (17 июня):

«Сосредоточены, думаем о следующем сопернике. Многое зависит от этой встречи. Те, кто играл против Нидерландов, провели восстановительную тренировку, другие – полноценное занятие. В дальнейшем будем работать над игровыми связями непосредственно на матч с Северной Македонией.

На чемпионате Европы нет слабых команд. В составе Северной Македонии немало игроков, которые выступают в европейских лигах. Недооценки быть не должно.

Возможно, немного устали морально, но мы приехали на чемпионат Европы. Мы знали, что будет затяжной сбор, однако это часть нашей работы. Для меня это первый турнир такого масштаба, приятно здесь находиться».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.06.2021 15:39
    0
    ну яка може бути недооцінка збірної, яка майже такого самого рівня? Ми ж не Франція. Подивіться як раділи перемозі над ними австрійці. Це дуже серйозна для нас збірна. Як мінімум головне не програти, щоб залишились хоч теоретичні шанси до останнього туру.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.06.2021 15:39
    0
    ну яка може бути недооцінка збірної, яка майже такого самого рівня? Ми ж не Франція. Подивіться як раділи перемозі над ними австрійці. Це дуже серйозна для нас збірна. Як мінімум головне не програти, щоб залишились хоч теоретичні шанси до останнього туру.
    Ссылка
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