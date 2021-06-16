Сергей КРИВЦОВ: «Недооценки Северной Македонии быть не должно»

Игрок сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от второго матча команды на Евро-2020 против Северной Македонии (17 июня):

«Сосредоточены, думаем о следующем сопернике. Многое зависит от этой встречи. Те, кто играл против Нидерландов, провели восстановительную тренировку, другие – полноценное занятие. В дальнейшем будем работать над игровыми связями непосредственно на матч с Северной Македонией.

На чемпионате Европы нет слабых команд. В составе Северной Македонии немало игроков, которые выступают в европейских лигах. Недооценки быть не должно.

Возможно, немного устали морально, но мы приехали на чемпионат Европы. Мы знали, что будет затяжной сбор, однако это часть нашей работы. Для меня это первый турнир такого масштаба, приятно здесь находиться».