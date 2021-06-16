Василий КОБИН: «Минаю не избежать перезагрузки»

24 марта ФК «Mинай» расторг контракт с главным тренером Василием Кобиным, а уже 16 июня наставник снова возглавил «горожан».

Василий Кобин рассказал, когда «Mинай» начнет подготовку к новому сезону, какие задачи поставлены перед командой.

«Надеюсь, что 21 июня уже начнем работать по полной программе. Очень хочется, чтобы к этому времени уже появилась определенность, в какой лиге в новом сезоне будет выступать «Минай». Конкретика важна потому, что в контрактах нескольких игроков есть пункт, что в случае потери «Минаем» статуса команды УПЛ, то они становятся свободными агентами. И мне желательно точно знать, на кого я могу рассчитывать.

Сборы будет проводить в Минае, где созданы надлежащие условие, не будет проблем и с спарринг-партнерами, как из Украины, так и из соседних стран. В тренерский штаб вошли Николай Цымбал, Владислав Микуляк и Иван Остапов, которые помогали мне и раньше.

Что касается задач на сезон, то, ввиду сложившихся обстоятельств, сейчас об этом говорить еще рано. Главное — создать боеспособный коллектив, хотя перезагрузки «Минаю» не избежать. В новом сезоне ставка будет сделана преимущественно на молодых исполнителей», — отметил Кобин.