xG: Сборная Португалии – лидер по ожидаемым голам после первого тура

Сборная Португалии выиграла первый матч группового этапа в рамках Евро-2020, крупно одолев команду Венгрии (3:0).

По системе xG (ожидаемые голы) Криштиану Роналду и компания как раз наиграли на такое количество забитых мячей (xG=3.05), хотя и начали забивать лишь на 84-й минуте встречи. Португальцы стали лидерами первого тура ЧЕ по показателю ожидаемых голов.

Стоит отметить, что у остальных лидеров по данному показателю на табло вышло не так красиво.

Лидеры первого тура группового этапа Евро-2020 по xG