xG: Сборная Португалии – лидер по ожидаемым голам после первого тура

У некоторых лучших команд по этому показателю проблемы с реализацией

  • 16.06.2021 14:59
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xG: Сборная Португалии – лидер по ожидаемым голам после первого тура
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии выиграла первый матч группового этапа в рамках Евро-2020, крупно одолев команду Венгрии (3:0).

По системе xG (ожидаемые голы) Криштиану Роналду и компания как раз наиграли на такое количество забитых мячей (xG=3.05), хотя и начали забивать лишь на 84-й минуте встречи. Португальцы стали лидерами первого тура ЧЕ по показателю ожидаемых голов.

Стоит отметить, что у остальных лидеров по данному показателю на табло вышло не так красиво.

Лидеры первого тура группового этапа Евро-2020 по xG

Команда xG Забито Соперник
Португалия 3.05 3 Венгрия
Австрия  2.58 3 Сев. Македония
Испания 2.47 0 Швеция
Шотландия 2.31 0 Чехия
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