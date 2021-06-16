xG: Сборная Португалии – лидер по ожидаемым голам после первого тура

Сборная Португалии выиграла первый матч группового этапа в рамках Евро-2020, крупно одолев команду Венгрии (3:0).
По системе xG (ожидаемые голы) Криштиану Роналду и компания как раз наиграли на такое количество забитых мячей (xG=3.05), хотя и начали забивать лишь на 84-й минуте встречи. Португальцы стали лидерами первого тура ЧЕ по показателю ожидаемых голов.
Стоит отметить, что у остальных лидеров по данному показателю на табло вышло не так красиво.
Лидеры первого тура группового этапа Евро-2020 по xG
|Команда
|xG
|Забито
|Соперник
|Португалия
|3.05
|3
|Венгрия
|Австрия
|2.58
|3
|Сев. Македония
|Испания
|2.47
|0
|Швеция
|Шотландия
|2.31
|0
|Чехия
Источник — Twitter
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