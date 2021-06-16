Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций

16 июня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего по силе еврокубка

  • 16.06.2021 14:51
  • 2902 просмотра
  • 5 комментариев
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
© УЕФА

16 июня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии турнира будут два пути: Путь чемпионов и Основной путь.

На этом этапе в игру вступит полтавская «Ворскла», занявшая 5-е место в УПЛ. Полтавчане, которые находятся в числе сеяных команд, по результатам жеребьевки будут играть против победителя пары Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия). Украинская команда первую игру проведет на выезде, а вторую – дома.

  • Q2 Лиги конференций: Ноа (Армения) / КуПС (Финляндия) – Ворскла (Украина)

Отметим, что «Колос» из Ковалевки вступит в борьбу со следующего раунда Q3.

Путь чемпионов. Три команды, которые вылетят в предварительном раунде Лиги чемпионов (22–25 июня), и 17 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (6/7 и 13/14 июля), перейдут во второй отборочный раунд Лиги конференций. Команды разбиты на 10 пар. Победители 10 противостояний, матчи которых пройдут 22 и 29 июля, выйдут в третий отборочный раунд Пути чемпионов.

Основной путь. К командам, которые вступят в борьбу на этой стадии, присоединятся 33 победителя первого отборочного раунда. Победители противостояний, матчи которых пройдут 22 и 29 июля, выйдут в третий отборочный раунд Основного пути и присоединятся к клубам, получившим прямую путевку в эту стадию.

Лига конференций 2021/22

2-й раунд квалификации, 22 и 29 июля

Путь чемпионов

Основной путь

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Bohdan
    online
      Bohdan, 16.06.2021 15:15
    0
    З Ліги чемпіонів вилітають в Лігу конференцій, кожного дня якісь жеребкування - запутатись можна з нововведеннями.
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 16.06.2021 15:13
    0
    Можу помилятися. Але це, не той купс що того року чуть зеніт не зупинив?
    Ссылка
    pudding
    online
      pudding, 16.06.2021 15:12
    0
    Мы же не знаем как выглядит Ворскла
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 16.06.2021 15:08
    0
    Тут Ворскла может проиграть только сама себе...Чего исключать нельзя, но надеемся все же на позитив
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 16.06.2021 15:06
    0
    Нормас
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 16.06.2021 15:15
    0
    З Ліги чемпіонів вилітають в Лігу конференцій, кожного дня якісь жеребкування - запутатись можна з нововведеннями.
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 16.06.2021 15:13
    0
    Можу помилятися. Але це, не той купс що того року чуть зеніт не зупинив?
    Ссылка
    pudding
    online
      pudding, 16.06.2021 15:12
    0
    Мы же не знаем как выглядит Ворскла
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 16.06.2021 15:08
    0
    Тут Ворскла может проиграть только сама себе...Чего исключать нельзя, но надеемся все же на позитив
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 16.06.2021 15:06
    0
    Нормас
    Ссылка
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