Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций

16 июня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии турнира будут два пути: Путь чемпионов и Основной путь.

На этом этапе в игру вступит полтавская «Ворскла», занявшая 5-е место в УПЛ. Полтавчане, которые находятся в числе сеяных команд, по результатам жеребьевки будут играть против победителя пары Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия). Украинская команда первую игру проведет на выезде, а вторую – дома.

Q2 Лиги конференций: Ноа (Армения) / КуПС (Финляндия) – Ворскла (Украина)

Отметим, что «Колос» из Ковалевки вступит в борьбу со следующего раунда Q3.

Путь чемпионов. Три команды, которые вылетят в предварительном раунде Лиги чемпионов (22–25 июня), и 17 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (6/7 и 13/14 июля), перейдут во второй отборочный раунд Лиги конференций. Команды разбиты на 10 пар. Победители 10 противостояний, матчи которых пройдут 22 и 29 июля, выйдут в третий отборочный раунд Пути чемпионов.

Основной путь. К командам, которые вступят в борьбу на этой стадии, присоединятся 33 победителя первого отборочного раунда. Победители противостояний, матчи которых пройдут 22 и 29 июля, выйдут в третий отборочный раунд Основного пути и присоединятся к клубам, получившим прямую путевку в эту стадию.

Лига конференций 2021/22

2-й раунд квалификации, 22 и 29 июля

Путь чемпионов

Основной путь