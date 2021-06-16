Финляндия – Россия. Известны стартовые составы команд

Наставники сделали свой выбор, матч начнется в 16:00 по Киеву

  • 16.06.2021 14:50
  • 1713 просмотров
  • 2 комментария
Финляндия – Россия. Известны стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Финляндии в статусе номинальной хозяйки матча померится силами с командой России.

Стартовые составы:

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Лод, Шюллер, Райтала, Пукки, Похьянпало.

Россия: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Марио Фернандес, Кузяев, Головин, Алексей Миранчук, Дзюба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Россия.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Bohdan
    online
      Bohdan, 16.06.2021 15:18
    0
    Вячеслав Круссер, 16.06.2021 15:04
    Пукки играет это хорошо
    Може хоч раз пукне московитам в ворота.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 15:04
    +3
    Пукки играет это хорошо
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 15:04
    +3
    Пукки играет это хорошо
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 16.06.2021 15:18
    0
    Вячеслав Круссер, 16.06.2021 15:04
    Пукки играет это хорошо
    Може хоч раз пукне московитам в ворота.
    Ссылка
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