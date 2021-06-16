Финляндия – Россия. Известны стартовые составы команд

В среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Финляндии в статусе номинальной хозяйки матча померится силами с командой России.
Стартовые составы:
Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Уронен, Камара, Лод, Шюллер, Райтала, Пукки, Похьянпало.
Россия: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Марио Фернандес, Кузяев, Головин, Алексей Миранчук, Дзюба.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Россия.
Источник — УЕФА
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