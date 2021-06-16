Бенжамен ПАВАР: «Госенс нокаутировал меня на 10-15 секунд»

Защитник сборной Франции – о неприятном столкновении

  • 16.06.2021 14:20
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Бенжамен ПАВАР: «Госенс нокаутировал меня на 10-15 секунд»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Правый защитник сборной Франции Бенжамен Павар рассказал о неприятном столкновении с Робином Госенсом в матче группового этапа Евро-2020 против Германии (1:0).

«Столкновение с Госенсом? Да, я испытал настоящий шок. Я был немного нокаутирован на 10-15 секунд. В целом это была хорошая встреча со сборной Германии, которая владела мячом, но тем не менее нам удалось продемонстрировать хорошую игру в обороне и нападении, чувствовалось единство в нашем коллективе. Мы чувствуем себя хорошо. Физически мы обретем еще больше сил. Это сулит хорошие перспективы на будущее.

Это более чем позитивная игра. Да, конечно же, это особенная победа над немцами. Мы знали, что эта первая игра была важной. Теперь мы быстро восстановимся, потому что второй матч состоится уже очень скоро в Венгрии», – сказал Павар. 

В следующем матче Франция сыграет с Венгрией и уже после второго тура может гарантировать себе выход в плей-офф.

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Источник — Goal.com

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