КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду — лучший бомбардир чемпионатов Европы

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 36-летним форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
На счету Роналду 11 забитых мячей на чемпионатах Европы.
В матче с Венгрией Роналду отметился дублем, забив на 87-й и 90-й минутах.
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