Тренер Турции: «Я верю в каждого из своих ребят»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Уэльса.
«Я вообще не против критики, если она конструктивна. Возможно, в стартовом составе будут изменения - это мы решим уже завтра. Я верю в каждого из своих ребят. Если кого-то усажу на скамейку запасных, то это не потому, что я им разочарован. Мы отталкиваемся от соперника при выборе состава», - сказал Гюнеш.
Матч Турция – Уэльс состоится в среду, 16 июня. Начало в 19:00.
Источник — УЕФА
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