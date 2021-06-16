Камбэк не состоялся. Свитолина проиграла россиянке на турнире в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) досрочно завершает борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Берлине.
В матче второго круга украинка проиграла россиянке Екатерине Александровой (№34 WTA). В девятом гейме второго сета украинка имела семь сетболов на подаче, но реализовать их не смогла.
Берлин. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 4:6, 5:7
Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.
Александрова в 1/4 финала сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии (№12 WTA) или Петры Мартич из Хорватии (№25 WTA).
Источник — Sport.ua
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Гадаю, що зараз ситуація у Еліни десь схожа з нашою державою в цілому. Тобто, чим гірше, тим краще. Стосовно Світоліної, чим швидше і глибше вона провалиться в рейтингу, тим більше шансів, що ще встигне щось у собі змінити до кінця кар'єри. Інакше на тому все і скінчиться.
Ну, і не втримаюсь. Марто, давай, приймай естафету першого номера українського жіночого тенісу. Бо щось дуже моторошно наразі за його перспективи.
Гадаю, що зараз ситуація у Еліни десь схожа з нашою державою в цілому. Тобто, чим гірше, тим краще. Стосовно Світоліної, чим швидше і глибше вона провалиться в рейтингу, тим більше шансів, що ще встигне щось у собі змінити до кінця кар'єри. Інакше на тому все і скінчиться.
Ну, і не втримаюсь. Марто, давай, приймай естафету першого номера українського жіночого тенісу. Бо щось дуже моторошно наразі за його перспективи.
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