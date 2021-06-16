Камбэк не состоялся. Свитолина проиграла россиянке на турнире в Берлине

Украинка впервые уступила Екатерине Александровой

  • 16.06.2021 13:37
  • 1274 просмотра
  • 16 комментариев
Камбэк не состоялся. Свитолина проиграла россиянке на турнире в Берлине
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) досрочно завершает борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Берлине.
 
В матче второго круга украинка проиграла россиянке Екатерине Александровой (№34 WTA). В девятом гейме второго сета украинка имела семь сетболов на подаче, но реализовать их не смогла. 

Берлин. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 4:6, 5:7

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.

Александрова в 1/4 финала сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии (№12 WTA) или Петры Мартич из Хорватии (№25 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    KeniSan
    online
      KeniSan, 16.06.2021 13:54
    -2
    sv_2000, 16.06.2021 13:52
    Во, мля... Что-то расстраивает Элина.. Сам матч не видел, сказать нечего, но, блин, эти ее эпические сливы с сет/матч болов начинаю поддоставать.... Смахивает на психологические проблемы серъезные...
    Да все там нормально. Александрова сдала во втором, а в конце сета прибавила, вот Элина и слилась. Даже если бы и выиграла 2-й сет, то в 3-м все равно бы проиграла.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.06.2021 13:52
    +1
    Во, мля... Что-то расстраивает Элина.. Сам матч не видел, сказать нечего, но, блин, эти ее эпические сливы с сет/матч болов начинаю поддоставать.... Смахивает на психологические проблемы серъезные...
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 16.06.2021 13:52
    -1
    Ждали финала Украина-США с супер вывеской украшением турнира Свитолина-Кис
    Ссылка
    Володимир Максименко
      Володимир Максименко, 16.06.2021 13:50
    -3
    Як не було подачі так і нема
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.06.2021 13:47
    +2
    Я думав, що бачив усе у Еліни, але ні. Програти другий сет, маючи 5:3, 40:0 на своїй подачі, треба не просто вміти, а ще й постаратися. 7 сетболів загалом було. Я так і не зрозумів, чому у буків до гри на Еліну постійно падав кеф. Хто зараз на неї взагалі може ставити, тим більше, на траві?
    Гадаю, що зараз ситуація у Еліни десь схожа з нашою державою в цілому. Тобто, чим гірше, тим краще. Стосовно Світоліної, чим швидше і глибше вона провалиться в рейтингу, тим більше шансів, що ще встигне щось у собі змінити до кінця кар'єри. Інакше на тому все і скінчиться.
    Ну, і не втримаюсь. Марто, давай, приймай естафету першого номера українського жіночого тенісу. Бо щось дуже моторошно наразі за його перспективи.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 16.06.2021 13:47
    -1
    Цікаво, як довго ще Еліна зможе протриматися в ТОП 10? До кінця року? До US open? До ІУ?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 16.06.2021 13:45
    +2
    Похоже союз с Гаэлем окончательно похоронит теннис для них двоих, тот тоже летит всем подряд и везде
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 16.06.2021 13:45
    +1
    axylinam, 16.06.2021 13:42
    Свитолина подарила практически выигранный второй сет и соответственно проиграла матч,играла слабенько,с такой игрой даже турнир 250 не выиграешь,но главное подойти в боевом состоянии к Уимблдону
    Какой Уимблдон? С такой игрой там позору не оберешься! Пора заканчивать с теннисом и готовиться к свадьбе! Поскольку далее - будет один лишь регресс!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 16.06.2021 13:45
    +3
    подавать на сет при 5-3.Иметь 7(семь)сетболов и проиграть сет.Ужас полный.Я бы на месте тренера взял бы не ремень.,а плетку и ...гонял бы три дня без перерыва!Где взять для Свитолиной жесткого тренера?Это ж издевательство и унижение себя и болельщиков!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.06.2021 13:45
    0
    Alehandro, 16.06.2021 13:41
    Иметь преимущество в брейк, 7 сет-поинтов на своей подаче и проиграть, а потом ещё и влёгкую слить несколько геймов подряд... это только наша бубочка умеет
    Это фишка Элины.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.06.2021 13:42
    +5
    Свитолина подарила практически выигранный второй сет и соответственно проиграла матч,играла слабенько,с такой игрой даже турнир 250 не выиграешь,но главное подойти в боевом состоянии к Уимблдону
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 16.06.2021 13:41
    -2
    Оленіна
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.06.2021 13:41
    +10
    Иметь преимущество в брейк, 7 сет-поинтов на своей подаче и проиграть, а потом ещё и влёгкую слить несколько геймов подряд... это только наша бубочка умеет
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 16.06.2021 13:41
    +7
    До побачення теніс. Пора вже все таки йти в декрет. І для Еліни щастя, і для нас менше нервів
    Ссылка
    Nyeyedyaka
    online
      Nyeyedyaka, 16.06.2021 13:41
    +2
    Поразка у фірмовому стилі.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 16.06.2021 13:40
    0
    В трауре.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.06.2021 13:41
    +10
    Иметь преимущество в брейк, 7 сет-поинтов на своей подаче и проиграть, а потом ещё и влёгкую слить несколько геймов подряд... это только наша бубочка умеет
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 16.06.2021 13:41
    +7
    До побачення теніс. Пора вже все таки йти в декрет. І для Еліни щастя, і для нас менше нервів
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.06.2021 13:42
    +5
    Свитолина подарила практически выигранный второй сет и соответственно проиграла матч,играла слабенько,с такой игрой даже турнир 250 не выиграешь,но главное подойти в боевом состоянии к Уимблдону
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 16.06.2021 13:45
    +3
    подавать на сет при 5-3.Иметь 7(семь)сетболов и проиграть сет.Ужас полный.Я бы на месте тренера взял бы не ремень.,а плетку и ...гонял бы три дня без перерыва!Где взять для Свитолиной жесткого тренера?Это ж издевательство и унижение себя и болельщиков!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.06.2021 13:47
    +2
    Я думав, що бачив усе у Еліни, але ні. Програти другий сет, маючи 5:3, 40:0 на своїй подачі, треба не просто вміти, а ще й постаратися. 7 сетболів загалом було. Я так і не зрозумів, чому у буків до гри на Еліну постійно падав кеф. Хто зараз на неї взагалі може ставити, тим більше, на траві?
    Гадаю, що зараз ситуація у Еліни десь схожа з нашою державою в цілому. Тобто, чим гірше, тим краще. Стосовно Світоліної, чим швидше і глибше вона провалиться в рейтингу, тим більше шансів, що ще встигне щось у собі змінити до кінця кар'єри. Інакше на тому все і скінчиться.
    Ну, і не втримаюсь. Марто, давай, приймай естафету першого номера українського жіночого тенісу. Бо щось дуже моторошно наразі за його перспективи.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 16.06.2021 13:45
    +2
    Похоже союз с Гаэлем окончательно похоронит теннис для них двоих, тот тоже летит всем подряд и везде
    Ссылка
    Nyeyedyaka
    online
      Nyeyedyaka, 16.06.2021 13:41
    +2
    Поразка у фірмовому стилі.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.06.2021 13:52
    +1
    Во, мля... Что-то расстраивает Элина.. Сам матч не видел, сказать нечего, но, блин, эти ее эпические сливы с сет/матч болов начинаю поддоставать.... Смахивает на психологические проблемы серъезные...
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 16.06.2021 13:45
    +1
    axylinam, 16.06.2021 13:42
    Свитолина подарила практически выигранный второй сет и соответственно проиграла матч,играла слабенько,с такой игрой даже турнир 250 не выиграешь,но главное подойти в боевом состоянии к Уимблдону
    Какой Уимблдон? С такой игрой там позору не оберешься! Пора заканчивать с теннисом и готовиться к свадьбе! Поскольку далее - будет один лишь регресс!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.06.2021 13:45
    0
    Alehandro, 16.06.2021 13:41
    Иметь преимущество в брейк, 7 сет-поинтов на своей подаче и проиграть, а потом ещё и влёгкую слить несколько геймов подряд... это только наша бубочка умеет
    Это фишка Элины.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 16.06.2021 13:40
    0
    В трауре.
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