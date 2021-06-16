Камбэк не состоялся. Свитолина проиграла россиянке на турнире в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) досрочно завершает борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Берлине.



В матче второго круга украинка проиграла россиянке Екатерине Александровой (№34 WTA). В девятом гейме второго сета украинка имела семь сетболов на подаче, но реализовать их не смогла.

Берлин. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 4:6, 5:7

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.

Александрова в 1/4 финала сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии (№12 WTA) или Петры Мартич из Хорватии (№25 WTA).