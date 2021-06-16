Гарет БЭЙЛ: «Нам нужно найти способ добиться победы»

Хавбек сборной Уэльса – о предстоящем матче с Турцией

  • 16.06.2021 13:37
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Гарет БЭЙЛ: «Нам нужно найти способ добиться победы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Турции.

«Турция, конечно же, постарается набрать три очка. Нам нужно найти способ добиться победы. Если мы наберем очки в каждом из двух стартовых матчей, то все должно быть хорошо.

Мы, конечно же, предпочли бы играть перед 34000 болельщиков сборной Уэльса, но такого не будет. На таких турнирах, конечно же, хочется играть со зрителями. Очень здорово, что на трибунах будет такая атмосфера», - сказал Бэйл.

Матч Турция – Уэльс состоится в среду, 16 июня. Начало в 19:00.

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Источник — УЕФА

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