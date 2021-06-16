Сергей ПАЛКИН: «Делились идеями с Де Дзерби»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о назначении итальянского специалиста на пост тренера клуба

  • 16.06.2021 13:16
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Сергей ПАЛКИН: «Делились идеями с Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ответил на вопросы журналистов во время презентации нового главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби.

– Сергей Анатольевич, когда стало известно, что Де Дзерби возглавит «Шахтер», тут же пошли слухи, что новый тренер одним из условий выдвигает необходимость трансферов игроков «Сассуоло». Фигурировали фамилии троих-пяти человек. Так ли это?
– С момента нашего первого разговора с Роберто прошло около двух месяцев, но мы уже тогда поднимали вопрос о необходимости усиления. Как клуб мы знали, где у нас тонкие места, и делились своими идеями с Де Дзерби. Тогда еще не было уверенности, что Роберто встанет у руля «Шахтера», но, повторюсь, мы видели тонкие места и искали варианты для усиления. Потому, когда состоялось подписание контракта, в вопросе трансферов придерживались той линии, которую уже обсудили совместно. Каких-либо дополнительных требований, например, приобретение игрока сборной Италии Мануэля Локателли, тренер не выдвигал.

– Но вопрос трансферов игроков «Сассуоло» поднимался?
– Мы обсуждали данную тему, но пока не хочу раскрывать все карты.

– Кто стал первым инициатором приглашения Де Дзерби в «Шахтер»?
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что в «Шахтере» все решения принимаются системно. Есть позиция Дарио Срны – директора по футболу, есть мнение департамента скаутинга. Они независимо друг от друга проводили анализ, который потом попал ко мне. Мы обсуждали многие моменты. После достижения консенсуса предложение оказалось на столе у президента. Кандидатура Де Дзерби устроила всех.

– Контракт Де Дзерби рассчитан на два года. Предусмотрена ли в соглашении опция досрочного расторжения, например, в случае невыхода команды в групповой турнир Лиги чемпионов?
– Действительно, контракт рассчитан на два года. Это стандартное соглашение для клубов Европы. Никаких особых условий и исключительных требований, но, конечно, есть опция прекращения сотрудничества как со стороны клуба, так и тренера.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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