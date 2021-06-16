Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нам будет очень сложно играть с Северной Македонией»

Специалист – о предстоящем сопернике сборной Украины

  • 16.06.2021 13:16
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нам будет очень сложно играть с Северной Македонией»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко с Северной Македонией на Евро-2020.

«Северная Македония играет в таком же ключе, как финны и Казахстан. Может быть чуть по другой системе, но нам будет очень сложно играть с Северной Македонией. Они играли с австрийцами и было такое чувство, что по классу они хуже, но пытаются играть в футбол. Пандев забил тот гол, который из неоткуда взялся, поэтому, нам будет довольно-таки сложно, тем более нам будет нужно играть первым номером, что нам всегда не очень легко даётся. Нужно будет включать скорости, потому что мы иначе Северную Македонию не обыграем», - сказал Левченко.

Матч Украина – Северная Македония состоится 17-го июня. Начало встречи в 16:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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