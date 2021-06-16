В матче с Венгрией у португальцев рекорды бил не только Роналду

Пепе, выйдя на матч с Венгрией (3:0) в 38 лет 109 дней стал самым старшим футболистом сборной Португалии в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежний рекорд, установленный на Евро-2016 Рикарду Корвалью, он превзошел на 74 дня. Между тем среди полевых игроков в более «почтенном» возрасте принимали участие в баталиях ЧЕ только Лотар Маттеус, Мортен Ольсен и Ивица Вастич.
К слову, в первую десятку «аксакалов» входит Анатолий Тимощук. До вчерашнего дня компанию ему составлял Вячеслав Шевчук, но его из топ-10 «вытеснил» Пепе.
Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Страна
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
39 лет 91 день
|
Лотар МАТТЕУС
|
Германия
|
20.06.2000
|
Португалия
|
0:3
|
38 лет 308 дней
|
Мортен ОЛЬСЕН
|
Дания
|
17.06.1988
|
Италия
|
0:2
|
38 лет 257 дней
|
Ивица ВАСТИЧ
|
Австрия
|
12.06.2008
|
Польша
|
1:1
|
38 лет 109 дней
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
15.06.2021
|
Венгрия
|
3:0
|
38 лет 35 дней
|
РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ
|
Португалия
|
22.06.2016
|
Венгрия
|
3:3
|
37 лет 321 день
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
13.06.2021
|
Австрия
|
1:3
|
37 лет 296 дней
|
Юрий ЖИРКОВ
|
Россия
|
12.06.2021
|
Бельгия
|
0:3
|
37 лет 292 дня
|
Эйдур ГУДЬОНСЕН
|
Исландия
|
03.07.2016
|
Франция
|
2:5
|
37 лет 83 дня
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Украина
|
21.06.2016
|
Польша
|
0:1
|
37 лет 65 дней
|
Золтан ГЕРА
|
Венгрия
|
26.06.2016
|
Бельгия
|
0:4
|
37 лет 34 дня
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
Украина
|
16.06.2016
|
Сев. Ирландия
|
0:2
|
37 лет 23 дня
|
Арнолд МЮРЕН
|
Нидерланды
|
25.06.1988
|
СССР
|
2:0
* на день последнего матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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