В матче с Венгрией у португальцев рекорды бил не только Роналду

Пепе, выйдя на матч с Венгрией (3:0) в 38 лет 109 дней стал самым старшим футболистом сборной Португалии в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежний рекорд, установленный на Евро-2016 Рикарду Корвалью, он превзошел на 74 дня. Между тем среди полевых игроков в более «почтенном» возрасте принимали участие в баталиях ЧЕ только Лотар Маттеус, Мортен Ольсен и Ивица Вастич.

К слову, в первую десятку «аксакалов» входит Анатолий Тимощук. До вчерашнего дня компанию ему составлял Вячеслав Шевчук, но его из топ-10 «вытеснил» Пепе.

Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Страна Дата Соперник Счет 39 лет 91 день Лотар МАТТЕУС Германия 20.06.2000 Португалия 0:3 38 лет 308 дней Мортен ОЛЬСЕН Дания 17.06.1988 Италия 0:2 38 лет 257 дней Ивица ВАСТИЧ Австрия 12.06.2008 Польша 1:1 38 лет 109 дней ПЕПЕ Португалия 15.06.2021 Венгрия 3:0 38 лет 35 дней РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ Португалия 22.06.2016 Венгрия 3:3 37 лет 321 день Горан ПАНДЕВ Сев. Македония 13.06.2021 Австрия 1:3 37 лет 296 дней Юрий ЖИРКОВ Россия 12.06.2021 Бельгия 0:3 37 лет 292 дня Эйдур ГУДЬОНСЕН Исландия 03.07.2016 Франция 2:5 37 лет 83 дня Анатолий ТИМОЩУК Украина 21.06.2016 Польша 0:1 37 лет 65 дней Золтан ГЕРА Венгрия 26.06.2016 Бельгия 0:4 37 лет 34 дня Вячеслав ШЕВЧУК Украина 16.06.2016 Сев. Ирландия 0:2 37 лет 23 дня Арнолд МЮРЕН Нидерланды 25.06.1988 СССР 2:0

* на день последнего матча.