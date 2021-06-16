В матче с Венгрией у португальцев рекорды бил не только Роналду

Пепе стал самым старшим игроком сборной Португалии, выступавшим на Евро

  • 16.06.2021 12:51
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В матче с Венгрией у португальцев рекорды бил не только Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пепе, выйдя на матч с Венгрией (3:0) в 38 лет 109 дней стал самым старшим футболистом сборной Португалии в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежний рекорд, установленный на Евро-2016 Рикарду Корвалью, он превзошел на 74 дня. Между тем среди полевых игроков в более «почтенном» возрасте принимали участие в баталиях ЧЕ только Лотар Маттеус, Мортен Ольсен и Ивица Вастич.

К слову, в первую десятку «аксакалов» входит Анатолий Тимощук. До вчерашнего дня компанию ему составлял Вячеслав Шевчук, но его из топ-10 «вытеснил» Пепе.

Самые возрастные полевые игроки финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Страна

Дата

Соперник

Счет

39 лет 91 день

Лотар МАТТЕУС

Германия

20.06.2000

Португалия

0:3

38 лет 308 дней

Мортен ОЛЬСЕН

Дания

17.06.1988

Италия

0:2

38 лет 257 дней

Ивица ВАСТИЧ

Австрия

12.06.2008

Польша

1:1

38 лет 109 дней

ПЕПЕ

Португалия

15.06.2021

Венгрия

3:0

38 лет 35 дней

РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ

Португалия

22.06.2016

Венгрия

3:3

37 лет 321 день

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

13.06.2021

Австрия

1:3

37 лет 296 дней

Юрий ЖИРКОВ

Россия

12.06.2021

Бельгия

0:3

37 лет 292 дня

Эйдур ГУДЬОНСЕН

Исландия

03.07.2016

Франция

2:5

37 лет 83 дня

Анатолий ТИМОЩУК

Украина

21.06.2016

Польша

0:1

37 лет 65 дней

Золтан ГЕРА

Венгрия

26.06.2016

Бельгия

0:4

37 лет 34 дня

Вячеслав ШЕВЧУК

Украина

16.06.2016

Сев. Ирландия

0:2

37 лет 23 дня

Арнолд МЮРЕН

Нидерланды

25.06.1988

СССР

2:0

* на день последнего матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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